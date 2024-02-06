Испытания мини-ракет для «Панциря» завершат в 2024 году

Испытания мини-ракеты ЗРПК «Панцирь» для борьбы с дронами завершат в 2024 году

Испытания малогабаритной ракеты зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С1М», предназначенной для борьбы с дронами, завершат в 2024 году. О работе над мини-ракетой сообщили в пресс-службе холдинга «Высокоточные комплексы» (входит в госкорпорацию «Ростех»), передает ТАСС.

«Для того чтобы увеличить производительность комплекса с учетом новых угроз в виде массового применения беспилотников, была разработана малогабаритная ракета для поражения такого типа целей. Идут испытания, они завершатся в этом году», — рассказали в холдинге на полях выставки World Defense Show в Эр-Рияде.

ЗРПК «Панцирь-С1» предназначен для ближнего прикрытия объектов от современных и перспективных средств воздушного нападения. В арсенал базовой версии комплекса входит две пушки 2А38М калибра 30 миллиметров и ракеты.

В декабре 2023 года в холдинге «Высокоточные комплексы» сообщили, что в ЗРПК «Панцирь» внедрили доработки, повышающие эффективность его работы по дронам, «сложным» снарядам и ракетам большой дальности, включая Storm Shadow.

В августе стало известно, что «Панцирь-С» вооружили гиперзвуковыми ракетами.