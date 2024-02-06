Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
19:57, 6 февраля 2024Наука и техника

Испытания мини-ракет для «Панциря» завершат в 2024 году

Испытания мини-ракеты ЗРПК «Панцирь» для борьбы с дронами завершат в 2024 году

Фото: Валентин Капустин / РИА Новости

Испытания малогабаритной ракеты зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С1М», предназначенной для борьбы с дронами, завершат в 2024 году. О работе над мини-ракетой сообщили в пресс-службе холдинга «Высокоточные комплексы» (входит в госкорпорацию «Ростех»), передает ТАСС.

«Для того чтобы увеличить производительность комплекса с учетом новых угроз в виде массового применения беспилотников, была разработана малогабаритная ракета для поражения такого типа целей. Идут испытания, они завершатся в этом году», — рассказали в холдинге на полях выставки World Defense Show в Эр-Рияде.

ЗРПК «Панцирь-С1» предназначен для ближнего прикрытия объектов от современных и перспективных средств воздушного нападения. В арсенал базовой версии комплекса входит две пушки 2А38М калибра 30 миллиметров и ракеты.

Материалы по теме:
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
«Ланцет», «Мальва» и бомбы с крыльями. Какое оружие использовала Россия в 2023 году и как оно повлияло на ход СВО?
«Ланцет», «Мальва» и бомбы с крыльями.Какое оружие использовала Россия в 2023 году и как оно повлияло на ход СВО?
22 декабря 2023

В декабре 2023 года в холдинге «Высокоточные комплексы» сообщили, что в ЗРПК «Панцирь» внедрили доработки, повышающие эффективность его работы по дронам, «сложным» снарядам и ракетам большой дальности, включая Storm Shadow.

В августе стало известно, что «Панцирь-С» вооружили гиперзвуковыми ракетами.

Что думаешь? Оцени!
      Даниил Иринин
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В Нижнем Тагиле дети мигрантов избили девочку. Мэр назвал это рядовым событием, а потом пожаловался на угрозы

      МВД не поддержало дополнение УК ответственностью за оскорбление участника СВО

      Иностранец пытался задушить российскую подругу и попал в СИЗО

      В Белом доме заявили о неспособности поддержать Украину без одобрения Конгресса

      Аналитики Центробанка назвали снижение инфляции неустойчивым

      Женщина заметила мужа на селфи до знакомства и пришла в ужас

      Пассажира поймали в аэропорту Европы с 1,4 миллиона евро в чемоданах

      Оценена готовность российских дзюдоистов к участию в ОИ в нейтральном статусе

      Назван улучшающий память и умственные способности напиток

      Глава МАГАТЭ провел встречу с Зеленским перед визитом на Запорожскую АЭС

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше