Эффективность российских «Панцирей» повысили

«Высокоточные комплексы»: эффективность российских ЗРПК «Панцирь» повышена

Эффективность работы российских зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С» повышена. Об этом со ссылкой на холдинг «Высокоточные комплексы» сообщает ТАСС.

В компании добавили, что в ЗРПК внедрены доработки, повышающие эффективность его работы по беспилотникам, «сложным» снарядам и ракетам большой дальности, в частности, Storm Shadow. «Результаты боевого применения комплекса показали правильность ранее принятых конструкторских решений», — заявили в холдинге.

В ноябре в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству заявили, что боевые возможности российского ЗРПК «Панцирь-С1» сделали его одним из самых популярных образцов на мировом рынке систем противовоздушной обороны (ПВО).