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20:05, 13 ноября 2023Наука и техника

Популярность российской системы ПВО «Панцирь» оценили

В ФСВТС назвали «Панцирь-С1» одной из самых популярных в мире систем ПВО

Фото: Валентин Капустин / РИА Новости

Боевые возможности российского зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С1» сделали его одним из самых популярных образцов на мировом рынке систем противовоздушной обороны (ПВО). Оценку востребованности «Панциря» дали в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС), передает ТАСС.

«ЗРПК "Панцирь" является одним из наиболее востребованных в мире продуктов нашего военно-промышленного комплекса. Его высокие технические характеристики всегда привлекали внимание инозаказчиков», — сообщили в ФСВТС в ходе международной авиационно-космической выставки Dubai Airshow 2023.

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Также в службе отметили, что в настоящее время военно-техническое сотрудничество с Объединенными Арабскими Эмиратами носит разносторонний характер.

В августе представители холдинга «Высокоточные комплексы» сообщили, что благодаря внедренным доработкам комплексы «Панцирь-С» стали эффективнее работать против крылатых ракет Storm Shadow.

В том же месяце в «Высокоточных комплексах» рассказали, что «Панцирь-С» вооружили гиперзвуковыми ракетами. Там добавили, что на завершающем этапе испытаний находится новая модификация ЗРПК.

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      Даниил Иринин
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