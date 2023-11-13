Популярность российской системы ПВО «Панцирь» оценили

В ФСВТС назвали «Панцирь-С1» одной из самых популярных в мире систем ПВО

Боевые возможности российского зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С1» сделали его одним из самых популярных образцов на мировом рынке систем противовоздушной обороны (ПВО). Оценку востребованности «Панциря» дали в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС), передает ТАСС.

«ЗРПК "Панцирь" является одним из наиболее востребованных в мире продуктов нашего военно-промышленного комплекса. Его высокие технические характеристики всегда привлекали внимание инозаказчиков», — сообщили в ФСВТС в ходе международной авиационно-космической выставки Dubai Airshow 2023.

Также в службе отметили, что в настоящее время военно-техническое сотрудничество с Объединенными Арабскими Эмиратами носит разносторонний характер.

В августе представители холдинга «Высокоточные комплексы» сообщили, что благодаря внедренным доработкам комплексы «Панцирь-С» стали эффективнее работать против крылатых ракет Storm Shadow.

В том же месяце в «Высокоточных комплексах» рассказали, что «Панцирь-С» вооружили гиперзвуковыми ракетами. Там добавили, что на завершающем этапе испытаний находится новая модификация ЗРПК.