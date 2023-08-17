Российский «Панцирь-С» стал эффективнее работать против ракет Storm Shadow

ЗРПК «Панцирь-С» стал эффективнее работать против ракет Storm Shadow

Российские зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) «Панцирь-С» стали эффективнее работать против ракет Storm Shadow благодаря внедренным специалистами холдинга «Высокоточные комплексы» доработкам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей холдинга на форуме «Армия-2023».

Доработки позволили повысить эффективность работы по «сложным» снарядам и ракетам большой дальности, в том числе по дальнобойной, малозаметной крылатой ракете Storm Shadow.

«Результаты его боевого применения показали правильность ранее принятых конструкторских решений», — заявил собеседник агентства, отвечая на вопрос о доработках ЗРПК в ходе применения в спецоперации.

Ранее сообщалось, что ЗРПК «Панцирь-С» вооружили гиперзвуковыми ракетами. Кроме того, отмечалось, что новая модификация комплекса «Панцирь-С» — «Панцирь-СМ-СВ» — находится на завершающем этапе испытаний.

В июле индустриальный директор кластера обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекхан Оздоев сообщил, что результативность доработанных ЗРПК против ракет реактивных систем залпового огня (РСЗО) High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) достигает ста процентов.