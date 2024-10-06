Нидерланды раскрыли сумму военной помощи Украине

Министр обороны Нидерландов: помощь Украине оставила около 3,76 миллиарда евро

Сумма военной помощи Украине от Нидерландов увеличилась почти на 700 миллионов евро и составила примерно 3,76 миллиарда евро. Об этом сообщил министр обороны королевства Рубен Брекелманс.

«Нидерланды уже предоставили Украине военную помощь примерно на 3,76 миллиарда евро. Эта сумма увеличилась почти на 700 миллионов евро с момента последнего доклада палате представителей», — рассказал Брекелманс.

При этом основная часть из 700 миллионов евро пришлась на запасные части и боеприпасы для артиллерийских установок PzH2000, ЗРК Patriot и истребителей F-16. Кроме того, в этот пакет помощи вошли медикаменты, боеприпасы и сухие пайки для солдат.

Ранее Брекелманс сообщил, что Нидерланды планируют выделить около 400 миллионов евро на разработку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для Украины. Страны намерены совместными усилиями разрабатывать современные виды дронов, а также ускорить выпуск наиболее успешных прототипов.