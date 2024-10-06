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22:35, 6 октября 2024Мир

Нидерланды раскрыли сумму военной помощи Украине

Министр обороны Нидерландов: помощь Украине оставила около 3,76 миллиарда евро

Фото: Alina Smutko / Reuters

Сумма военной помощи Украине от Нидерландов увеличилась почти на 700 миллионов евро и составила примерно 3,76 миллиарда евро. Об этом сообщил министр обороны королевства Рубен Брекелманс.

«Нидерланды уже предоставили Украине военную помощь примерно на 3,76 миллиарда евро. Эта сумма увеличилась почти на 700 миллионов евро с момента последнего доклада палате представителей», — рассказал Брекелманс.

При этом основная часть из 700 миллионов евро пришлась на запасные части и боеприпасы для артиллерийских установок PzH2000, ЗРК Patriot и истребителей F-16. Кроме того, в этот пакет помощи вошли медикаменты, боеприпасы и сухие пайки для солдат.

Ранее Брекелманс сообщил, что Нидерланды планируют выделить около 400 миллионов евро на разработку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для Украины. Страны намерены совместными усилиями разрабатывать современные виды дронов, а также ускорить выпуск наиболее успешных прототипов.

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      Марина Совина
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