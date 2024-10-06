Нидерланды выделят 400 миллионов евро на разработку дронов для Украины

Брекелманс: Нидерланды выделят 400 млн евро на разработку дронов для Украины

Глава Минобороны Нидерландов Рубен Брекелманс, побывавший с визитом в Киеве, рассказал о планах королевства выделить около 400 миллионов евро на разработку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для Украины, сообщается на сайте ведомства.

«Нидерланды будут продолжать играть ведущую роль в поддержке Украины и выделят около 400 миллионов евро на план действий по использованию дронов», — заявил министр.

Отмечается, что страны намерены совместными усилиями разрабатывать современные виды дронов, а также ускорить выпуск наиболее успешных прототипов, около половины из которых будет производиться в Нидерландах.

Ранее Брекелманс официально подтвердил поставку Украине первой партии истребителей F-16 из 24 обещанных. Уточняется, что остальные самолеты будут направлены в ближайшие месяцы.