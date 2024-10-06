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21:10, 6 октября 2024Мир

Нидерланды подтвердили поставку первых истребителей F-16 Украине

Минобороны Нидерландов подтвердило поставку первых истребителей F-16 Украине

Фото: Boris Roessler / Global Look Press

Нидерланды официально подтвердили поставку первых истребителей F-16 Украине. Об этом объявил министр обороны страны Рубен Брекелманс, пишет ТАСС.

По данным ведомства, Амстердам поставил первую партию F-16 из 24 обещанных боевых самолетов, остальные будут направлены в ближайшие месяцы.

«Впервые могу официально заявить, что первые нидерландские F-16 доставлены на Украину», — подчеркнул он.

Ранее Нидерланды разрешили Украине наносить удары по России истребителями F-16. Минобороны государства заявило, что Амстердам передаст Киеву ракеты класса «воздух — воздух» для F-16.

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      Марина Совина
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