Нидерланды подтвердили поставку первых истребителей F-16 Украине

Минобороны Нидерландов подтвердило поставку первых истребителей F-16 Украине

Нидерланды официально подтвердили поставку первых истребителей F-16 Украине. Об этом объявил министр обороны страны Рубен Брекелманс, пишет ТАСС.

По данным ведомства, Амстердам поставил первую партию F-16 из 24 обещанных боевых самолетов, остальные будут направлены в ближайшие месяцы.

«Впервые могу официально заявить, что первые нидерландские F-16 доставлены на Украину», — подчеркнул он.

Ранее Нидерланды разрешили Украине наносить удары по России истребителями F-16. Минобороны государства заявило, что Амстердам передаст Киеву ракеты класса «воздух — воздух» для F-16.