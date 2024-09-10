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11:31, 10 сентября 2024Мир

Нидерланды разрешили Украине наносить удары по России истребителями F-16

FAZ: Нидерланды разрешили Киеву наносить удары по России истребителями F-16

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Амстердам разрешил Вооруженным силам Украины (ВСУ) использовать западное оружие, включая истребители F-16, для нанесения ударов по территории России. Об этом заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

«Украине разрешено использовать наше оружие на территории России для самообороны в соответствии с международным правом. Киев имеет право на самооборону», — сказал он.

Глава голландского Минобороны отметил, что страна не вводила для Киева никаких ограничений по дальности ударов. Он отметил, что Украина также может наносить удары по российским территориям истребителями F-16, но отказался разглашать оперативные подробности использования самолетов ВСУ.

«Нидерланды не предоставляют информацию о том, как и сколько F-16 развернуто, какая страна их поставила и где они дислоцируются. Мы не хотим делать Россию умнее, чем она есть сейчас», — заключил министр.

Ранее стало известно, что Амстердам поставит Киеву ракеты для F-16, запчасти и оборудование. Общая сумма материальной поддержки составит 80 миллионов евро.

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      Виктория Кондратьева
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