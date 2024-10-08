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09:41, 8 октября 2024Ценности

Жена российского миллиардера обнажила грудь перед камерой

Фото: @krissroma

Жена российского миллиардера Владислава Доронина модель Кристина Романова показала фото топлес. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенном селфи 30-летняя манекенщица позировала в полный рост в примерочной. Она предстала перед камерой в коричневой макси-юбке фасона «рыбий хвост» и с голым торсом. При этом знаменитость прикрыла обнаженную грудь рукой.

В то же время избранница предпринимателя надела массивные серебристые серьги, уложила волосы в низкий хвост и отказалась от макияжа.

В сентябре российская супермодель Наталья Полевщикова, более известная как Наташа Поли, обнажила грудь на торжестве по случаю дня рождения дочери британской манекенщицы Кейт Мосс Лилы Мосс.

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      Карина Черных
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