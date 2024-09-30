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20:18, 30 сентября 2024Ценности

Российская модель обнажила грудь на зарубежной вечеринке

Фото: Pierre Perusseau / Bestimage / Legion-media

Российская супермодель Наталья Полевщикова, более известная как Наташа Поли, обнажила грудь на зарубежной вечеринке. Соответствующий материал приводит Daily Mail.

39-летняя знаменитость посетила торжество по случаю дня рождения дочери британской манекенщицы Кейт Мосс Лилы Мосс. Так, она появилась в парижском отеле Le Bristol в прозрачном черном макси-платье с драпировкой, отказавшись от бюстгальтера.

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В то же время модель надела стринги в тон наряду и ботинки со шнуровкой на массивной подошве. Кроме того, она уложила волосы в гладкий пучок и нанесла макияж в естественной цветовой гамме.

Ранее в сентябре жена российского миллиардера Владислава Доронина модель Кристина Романова посетила мероприятие в рамках Недели моды в Париже в откровенном наряде.

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      Карина Черных
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