Российская модель обнажила грудь на зарубежной вечеринке

Российская супермодель Наталья Полевщикова, более известная как Наташа Поли, обнажила грудь на зарубежной вечеринке. Соответствующий материал приводит Daily Mail.

39-летняя знаменитость посетила торжество по случаю дня рождения дочери британской манекенщицы Кейт Мосс Лилы Мосс. Так, она появилась в парижском отеле Le Bristol в прозрачном черном макси-платье с драпировкой, отказавшись от бюстгальтера.

В то же время модель надела стринги в тон наряду и ботинки со шнуровкой на массивной подошве. Кроме того, она уложила волосы в гладкий пучок и нанесла макияж в естественной цветовой гамме.

Ранее в сентябре жена российского миллиардера Владислава Доронина модель Кристина Романова посетила мероприятие в рамках Недели моды в Париже в откровенном наряде.