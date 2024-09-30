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10:22, 30 сентября 2024Ценности

Жена российского миллиардера появилась в откровенном наряде на мероприятии в Париже

Жена миллиардера Кристина Романова посетила гала-вечер BoF 500 в крошечном топе

Кадр: @krissroma

Жена российского миллиардера Владислава Доронина модель Кристина Романова посетила мероприятие в рамках Недели моды в Париже в откровенной одежде. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

30-летняя манекенщица стала гостьей на гала-вечере журнала The Business of Fashion — BoF 500, где были представлены 100 новых личностей, формирующих мировую фэшн-индустрию. Так, она предстала перед камерами в черном наряде, который включал в себя крошечный топ, частично обнажавший грудь, и полупрозрачную макси-юбку с бахромой и пайетками.

Также супруга бизнесмена дополнила образ перчатками до локтя и надела остроносые туфли на каблуках.

Ранее в сентябре жена российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева модель Елена Перминова пришла в нижнем белье на показ зарубежного бренда GCDS в рамках Недели моды в Милане.

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      Карина Черных
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