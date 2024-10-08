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10:54, 8 октября 2024Ценности

Жена российского миллиардера показала фото в бюстгальтере

Жена миллиардера Лебедева Елена Перминова показала фото в бюстгальтере и юбке

Фото: @lenaperminova

Жена российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева модель Елена Перминова показала откровенное фото. Соответствующий пост появился в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

38-летняя манекенщица предстала перед камерой в полный рост, помогая себе рукой надевать полупрозрачную босоножку на шпильке. При этом она позировала в бюстгальтере на тонких бретелях и с глубоким вырезом между чашками и макси-юбке с разрезом до бедра, обнажавшим ногу.

В то же время знаменитость распустила волосы, разделив их на прямой пробор и сделав легкие волны, и нарастила длинные ногти.

В сентябре Елена Перминова пришла в нижнем белье на показ зарубежного бренда GCDS в рамках Недели моды в Милане.

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      Карина Черных
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