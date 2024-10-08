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20:53, 8 октября 2024Культура

Звезда «Москва слезам не верит» раскритиковала создателей ремейка

Звезда «Москва слезам не верит» Раиса Рязанова выступила против создания ремейка

Кадр: фильм «Москва слезам не верит»

Народная артистка России Раиса Рязанова, сыгравшая роль в советском фильме «Москва слезам не верит», заявила, что не стоит снимать сериал по мотивам классической картины. Об этом она рассказала в интервью агентству ТАСС.

По словам Рязановой, создание продолжений или ремейков успешных фильмов — просто неприлично. Так она охарактеризовала грядущий сериал «Москва слезам не верит» режиссера Жоры Крыжовникова, снявшего до этого нашумевший проект «Слово пацана».

«Не стоит снимать, это же просто неприлично! Взял бы какую-нибудь другую плохую картину и попробовал переделать. А когда берется картина-призер, что-то хотят туда еще добавить. Ну, я не знаю, что это за режиссер», — поделилась актриса своими эмоциями.

Также она уточнила, что в конечном счете зрителю решать, стоит ли снимать подобные проекты.

Ранее стал известен актерский состав будущего сериала.

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      Андрей Шеньшаков
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