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23:17, 26 сентября 2024Культура

Раскрыт актерский состав сериала «Москва слезам не верит»

Wink: Янковский, Максимов и Талызина сыграют в сериале «Москва слезам не верит»
Жора Крыжовников

Жора Крыжовников. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российские актеры Иван Янковский, Андрей Максимов, Тина Стойилкович и Анастасия Талызина сыграли в новом сериале «Москва слезам не верит» режиссера Жоры Крыжовникова. Актерский состав проекта раскрыли в пресс-службе онлайн-кинотеатре Wink.ru, пишет РИА Новости.

Сериал расскажет о трех подругах в поисках любви и счастья в Москве начала 2000-х годов. По сюжету Ксюша приезжает покорять Москву с пятилетним ребенком на руках и заводит новых подруг — студентку медицинского Олю и взбалмошную Машу, мечтающую выйти замуж за иностранца и уехать за границу. Также в картине снимутся Мария Камова (Маш Милаш) и Андрей Бурковский.

Восьмисерийный проект выйдет в онлайн-кинотеатре Wink.ru, а затем на телеканале СТС.

Съемки сериала начались в августе. Его шоураннером стал режиссер сериала «Слово пацана» Жора Крыжовников. Проект, получивший название «МСНВ», станет переосмыслением культового фильма 1979 года.

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      Марина Совина
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