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14:20, 9 октября 2024Экономика

Россиянам подняли плату за дистанционные сервисы на китайском автомобиле

Владельцы Chery в РФ пожаловались на кратный рост платы за дистанционный запуск

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Владельцы автомобилей китайского бренда Chery в России столкнулись с внезапным и резким повышением платы за дистанционные запуск и включение обогрева. Об этом со ссылкой на пострадавших россиян пишет Mash.

Российский офис Chery объяснил, что не отвечает за цену на подписку, потому что поставщиком телематического функционала через мобильное приложение Chery Remote является сторонняя компания.

В соответствии с пользовательским соглашением разработчик, предоставляющий услугу, вправе менять тарифы и сроки ее оказания в одностороннем порядке. Представитель бренда напомнил, что в Chery есть оборудование, позволяющее производить дистанционный запуск двигателя без использования сторонних сервисов.

Бренд Chery по итогам первых девяти месяцем года удерживает первое место по продажам новых автомобилей в России из числа компаний, у которых нет мощностей на территории страны. В общем списке первым идет «АвтоВАЗ», а за ним следует китайский Haval, который производит часть автомобилей на российском предприятии в Туле.

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