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15:14, 3 октября 2024Экономика

Названы самые покупаемые в России легковушки

«Автостат»: самыми покупаемыми легковушками в России стали LADA, Haval и Chery

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

За девять месяцев в России продали 1,15 миллиона новых легковых автомобилей. Об этом сообщило агентство «Автостат».

Данный показатель на 61 процент превзошел итоги аналогичного периода прошлого года.

Кроме того, выяснилось, что чаще всего россияне предпочитают легковушки марки LADA, которых с января по сентябрь приобрели в количестве 316,6 тысячи штук. Это больше 27 процентов от общего объема рынка. Следом идут китайские бренды — Haval (136,4 тысячи), Chery (118,3 тысячи), Geely (112,8 тысячи), Changan (83,1 тысячи), OMODA (39,6 тысячи), EXEED (33,3 тысячи) и Jetour (25,6 тысячи).

Кроме того, в десятку самых продаваемых вошли белорусский Belgee и китайский TANK.

По итогам первого осеннего месяца в России продали почти 151 тысячу новых легковых машин.

«АвтоВАЗ» продал в сентябре в РФ 41 тысячу 489 легковых и легких коммерческих автомобилей Lada. Прошлогодние значения превышены на 14,5 процента.

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