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10:52, 3 октября 2024Экономика

Продажи новых легковушек в России установили рекорд

«Автостат»: продажи новых легковых авто в РФ достигли максимума с весны 2021-го

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

По итогам сентября 2024 года в России было продано 150,9 тысячи новых легковых машин. Об этом со ссылкой на данные своих экспертов сообщает «Автостат».

В результате был установлен рекорд для месячных сделок с такими авто начиная с весны 2021 года, когда в апреле в РФ реализовали 171,5 тысячи легковушек, пишет агентство. Отмечается, что начиная с мая того года ежемесячные продажи не превышали отметки в 150 тысяч машин.

Показатели сентября в итоге превысили августовские объемы (148,3 тысячи штук) и более чем на треть превзошли уровни годичной давности (110,4 тысячи штук). Больше всех машин продал «АвтоВАЗ» — 35 тысяч штук, второй стала китайская Haval c 19,7 тысячи. Остальные позиции в топ-5 также заняли автопроизводители из КНР.

В конце сентября президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов оценивал ожидающиеся по итогам месяца продажи Lada примерно в 40 тысяч авто. Он также указывал на действия китайского автопрома, который «в преддверии решения по утильсбору» переманивает покупателей Lada, предлагая несопоставимые с ценой машин скидки.

По данным Минпромторга, который оценил сентябрьские продажи легковых авто в России несколько скромнее, в 145,5 тысячи штук, по итогам первых девяти месяцев 2024 года суммарные объемы продаж выросли на 59 процентов в сравнении с аналогичным периодом 2023-го и достигли уровня в 1,14 миллиона единиц.

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