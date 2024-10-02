В России резко выросли продажи новых машин

Минпромторг: продажи новых машин в России выросли на 59 % в январе-сентябре

По итогам первых девяти месяцев 2024 года суммарные объемы продаж новых легковых автомобилей выросли на 59 процентов в сравнении с аналогичным периодом 2023-го и достигли уровня в 1,14 миллиона единиц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Минпромторга.

В ведомстве уточнили, что реализация новых автомобилей в сентябре увеличилась на 33 процента год к году и составила 145,5 тысячи штук. В то же время в сравнении с августовским показателем сентябрьский снизился на процент.

В целом в январе-сентябре продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV), грузовиков и автобусов в России выросли на 48 процентов в сравнении с тем же периодом 2023-го и достигли отметки в 1,3 миллиона единиц. За этот период времени в стране реализовали в общей сложности 95,5 тысячи LCV (плюс 35 процентов), 91,2 тысячи грузовиков (минус 12 процентов) и 14,6 тысячи автобусов (плюс 12 процентов), резюмировали в Минпромторге.

Вместе с заметным увеличением объема продаж новых автомобилей в России резко выросла и реализация шин. Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ЦРПТ (оператора системы маркировки «Честный знак») сообщила об увеличении продаж этой продукции в стране на 28,9 процента в денежном выражении по итогам января-августа. В физическом плане реализация выросла на 18 процентов.