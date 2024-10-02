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09:00, 2 октября 2024Экономика

В России взлетели продажи автомобильной резины

ЦРПТ: продажи шин для легковых машин в РФ с января по август выросли на 28,9 %

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Продажи шин для легковых машин в России с января по август выросли почти на треть. Об этом со ссылкой на данные ЦРПТ (оператор системы маркировки «Честный знак») сообщает «Коммерсантъ».

С начала года продажи увеличились на 18 процентов в количественном и на 28,9 процента — в денежном выражении. Взлетевшие показатели объясняют ростом автомобильного рынка и инфляционными ожиданиями.

«Люди покупают автомобили на летних шинах и потом докупают комплекты зимних. Мы видим рост по авторынку, и на нас это тоже отразится», — пояснил представитель Pirelli.

Кроме того, вырос спрос на типовые размеры китайских машин.

«Увеличивается средний размер шины, потому что в продажах автомобилей сейчас довольно высока доля кроссоверов и внедорожников», — отметил гендиректор Ikon Tyres Андрей Пантюхов.

По данным ЦРПТ, по итогам августа легковые шины подорожали на 5,2 процента год к году, до 6,2 тысячи рублей. Сильнее всего выросли в цене нешипованные зимние колеса — на 6,8 процента, до 6,1 тысячи рублей. Летние шины стали дороже на 5,5 процента в годовом выражении, до 5,56 тысячи рублей.

Тем временем ушедший из России финский производитель шин Nokian Tyres решил делать резину из бересты. Компания договорилась со шведской Reselo AB об использовании материала Reselo Rubber, который изготавливается из отходов целлюлозно-бумажной и фанерной промышленности. Крупному производителю предстоит доработать резину из бересты для изготовления шин в промышленном масштабе.

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      Вячеслав Агапов
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