Крупный производитель шин решил делать резину из бересты

Nokian Tyres решил делать шины из отходов целлюлозной и фанерной промышленности

Финский производитель шин Nokian Tyres решил делать резину из бересты. Об этом сообщает «Интерфакс».

Nokian Tyres договорилась со шведской Reselo AB об использовании материала Reselo Rubber, который изготавливается из отходов целлюлозно-бумажной и фанерной промышленности. Крупному производителю предстоит доработать резину из бересты для изготовления шин в промышленном масштабе.

«Согласно первичным лабораторным испытаниям, которые мы провели с резиной Reselo Rubber, она потенциально может заменить в производстве шин материалы из ископаемого топлива», — пояснил старший менеджер по исследованиям и устойчивому развитию Nokian Tyres Хейни Сиккинен.

В планах компании добиться к 2030 году выпуска половины шин из возобновляемого или перерабатываемого сырья.

Nokian Tyres работала в России с 2005 года. В 2021-м около 80 процентов шин компании для легковых автомобилей было произведено в России, а бизнес-направление «Россия и Азия» обеспечило около пятой части чистых продаж компании. В середине марта 2023 года компания передала российский бизнес «Татнефти».

Дочерняя компания по производству шин финской Nokian Tyres в России сменила название и будет выпускать шины под брендом Ikon Tyres. Согласно условиям лицензионного соглашения, новый владелец российских активов финского производителя должен перестать использовать все товарные знаки и наименования, принадлежащие Nokian Tyres, за исключением бренда Nordman.