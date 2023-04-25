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17:57, 25 апреля 2023Экономика

Шины ушедшей из России Nokian Tyres начнут выпускать под новым брендом

Бывший завод ушедшей из России Nokian Tyres будет выпускать шины под брендом Ikon Tyres

Фото: Константин Чалабов / РИА Новости

Дочерняя компания по производству шин финской Nokian Tyres в России сменила название — теперь на заводе компании будут выпускаться шины под брендом Ikon Tyres. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе нового бренда.

Согласно условиям лицензионного соглашения, новый владелец российских активов финского производителя должен перестать использовать все товарные знаки и наименования, принадлежащие Nokian Tyres, за исключением бренда Nordman. Под ним продолжат производить шины среднего ценового сегмента.

Сделка по продаже российского бизнеса новому акционеру — «Татнефти» — завершилась в середине марта 2023 года. Причем продать завод финская компания хотела еще с августа. Бизнес был продан за 286 миллионов евро (почти 23 миллиарда рублей), исходя из базового обменного курса Центробанка на 13 марта.

Nokian Tyres работала в России с 2005 года. В 2021 году около 80 процентов шин компании для легковых автомобилей было произведено в России, а бизнес-направление «Россия и Азия» обеспечило около пятой части чистых продаж компании.

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Мария Грушко
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