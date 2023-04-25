Шины ушедшей из России Nokian Tyres начнут выпускать под новым брендом

Бывший завод ушедшей из России Nokian Tyres будет выпускать шины под брендом Ikon Tyres

Дочерняя компания по производству шин финской Nokian Tyres в России сменила название — теперь на заводе компании будут выпускаться шины под брендом Ikon Tyres. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе нового бренда.

Согласно условиям лицензионного соглашения, новый владелец российских активов финского производителя должен перестать использовать все товарные знаки и наименования, принадлежащие Nokian Tyres, за исключением бренда Nordman. Под ним продолжат производить шины среднего ценового сегмента.

Сделка по продаже российского бизнеса новому акционеру — «Татнефти» — завершилась в середине марта 2023 года. Причем продать завод финская компания хотела еще с августа. Бизнес был продан за 286 миллионов евро (почти 23 миллиарда рублей), исходя из базового обменного курса Центробанка на 13 марта.

Nokian Tyres работала в России с 2005 года. В 2021 году около 80 процентов шин компании для легковых автомобилей было произведено в России, а бизнес-направление «Россия и Азия» обеспечило около пятой части чистых продаж компании.