Атака ВСУ на российское село привела к пожару

Возгорание произошло в селе Шабельское Щербиновского района Краснодарского края после атаки Вооруженных сил Украины. Обломки беспилотника упали на территорию частного домовладения и произошел пожар, рассказал в Telegram-канале губернатор российского региона Вениамин Кондратьев.
«Выбило стекла, повреждена газовая труба. В целях безопасности газ перекрыли, возгорание потушено, пострадавших нет», — написал губернатор.
Кондратьев добавил, что на место выехали специалисты экстренных служб, также он поручил помочь жильцам дома в его восстановлении.
Ранее сообщалось, что в Белгородской области при атаке украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) пострадал водитель движущегося автомобиля. Медики диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, ранения грудной клетки, живота и ног.