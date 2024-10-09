Атака ВСУ на российское село привела к пожару

Кондратьев: в Шабельском из-за атаки ВСУ в доме выбило стекла, повреждена труба

Возгорание произошло в селе Шабельское Щербиновского района Краснодарского края после атаки Вооруженных сил Украины. Обломки беспилотника упали на территорию частного домовладения и произошел пожар, рассказал в Telegram-канале губернатор российского региона Вениамин Кондратьев.

«Выбило стекла, повреждена газовая труба. В целях безопасности газ перекрыли, возгорание потушено, пострадавших нет», — написал губернатор.

Кондратьев добавил, что на место выехали специалисты экстренных служб, также он поручил помочь жильцам дома в его восстановлении.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области при атаке украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) пострадал водитель движущегося автомобиля. Медики диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, ранения грудной клетки, живота и ног.