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02:58, 9 октября 2024Россия

Атака ВСУ на российское село привела к пожару

Кондратьев: в Шабельском из-за атаки ВСУ в доме выбило стекла, повреждена труба

Фото: Alina Smutko / Reuters

Возгорание произошло в селе Шабельское Щербиновского района Краснодарского края после атаки Вооруженных сил Украины. Обломки беспилотника упали на территорию частного домовладения и произошел пожар, рассказал в Telegram-канале губернатор российского региона Вениамин Кондратьев.

«Выбило стекла, повреждена газовая труба. В целях безопасности газ перекрыли, возгорание потушено, пострадавших нет», — написал губернатор.

Кондратьев добавил, что на место выехали специалисты экстренных служб, также он поручил помочь жильцам дома в его восстановлении.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области при атаке украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) пострадал водитель движущегося автомобиля. Медики диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, ранения грудной клетки, живота и ног.

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      Александра Синицына
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