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13:23, 9 октября 2024Россия

Белоусов шепотом обратился к раненному на СВО офицеру и попал на видео

Белоусов шепотом со словами «все сделаем» обратился к раненному на СВО офицеру

Кадр: Telegram-канал Zvezdanews

Министр обороны России Андрей Белоусов шепотом обратился к раненному на специальной военной операции (СВО) офицеру и попал на видео. Соответствующую видеозапись, сделанную во время посещения главой Минобороны одного из госпиталей, опубликовал телеканал «Звезда» в Telegram.

На кадрах во время награждения удостоенного звания Героя России офицера тот что-то сказал на ухо Белоусову. «Все сделаем, что в силах наших. С протезированием, со всем», — ответил министр.

Также Белоусов вручил военнослужащему наградные настольные часы. Офицер совершил подвиг при обороне одного из населенных пунктов в Запорожской области, отмечает канал.

Ранее Белоусов поблагодарил российских солдат и офицеров, участвовавших в освобождении Угледара в Донецкой народной республике. Он сравнил российских бойцов с солдатами Красной армии, которые освобождали те же земли от нацистов.

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      Алан Босиков
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