Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» отличившимся в ходе СВО военнослужащим

Министр обороны России Андрей Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» участникам специальной военной операции (СВО), которые отличились в ходе боевых действий. Об этом сообщили в Минобороны, передает ТАСС.

Там уточнили, что глава Минобороны вручил медали в госпитале имени П.В. Мандрыки — их получили военнослужащие, которые находятся на лечении и реабилитации. В частности, «Золотую Звезду» Белоусов вручил командиру батальона, майору Владимиру Манохину, который сдержал наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области.

Медаль также получил сержант Сергей Седов, который проявил мужество и героизм в составе штурмового отряда, — в результате его действий амия России заняла важные позиции в Донецкой народной республике (ДНР) и смогла продвинуться вглубь обороны.

Белоусов поздравил военнослужащих с высокими наградами. Он также побеседовал с руководством медицинского учреждения, которое показало ему операционные, где военные кардиохирурги проводят операции пациентам.

В сентябре Белоусов проинспектировал Военно-воздушную академию в Воронеже. Он осмотрел учебные корпуса и тренажерную базу.