Белоусов приехал в военное учебное заведение в российском регионе

Глава Минобороны РФ Белоусов приехал в Военно-воздушную академию в Воронеже

Глава Минобороны России Андрей Белоусов проинспектировал Военно-воздушную академию в Воронеже. Об этом сообщает ТАСС, публикуя видеозапись с участием приехавшего в город министра.

На кадрах глава военного ведомства осматривает учебные корпуса и тренажерную базу. Представитель академии демонстрирует ему практическую отработку будущими специалистами полученных знаний.

Днем ранее министр прибыл в пункт управления группировки войск «Запад», бойцы которой участвуют в спецоперации. О ситуации в зоне боевых действий перед руководителем Минобороны отчитался командующий группировкой Сергей Кузовлев.

В тот же день, 11 сентября, Белоусов обратился к военнослужащим 57-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде и 139-му отдельному мотострелковому батальону. Он поздравил командиров и личный состав подразделений с успешным выполнением боевых задач.