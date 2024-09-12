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13:15, 12 сентября 2024Россия

Белоусов приехал в военное учебное заведение в российском регионе

Глава Минобороны РФ Белоусов приехал в Военно-воздушную академию в Воронеже

Фото: Вадим Савицкий / Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Глава Минобороны России Андрей Белоусов проинспектировал Военно-воздушную академию в Воронеже. Об этом сообщает ТАСС, публикуя видеозапись с участием приехавшего в город министра.

На кадрах глава военного ведомства осматривает учебные корпуса и тренажерную базу. Представитель академии демонстрирует ему практическую отработку будущими специалистами полученных знаний.

Днем ранее министр прибыл в пункт управления группировки войск «Запад», бойцы которой участвуют в спецоперации. О ситуации в зоне боевых действий перед руководителем Минобороны отчитался командующий группировкой Сергей Кузовлев.

В тот же день, 11 сентября, Белоусов обратился к военнослужащим 57-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде и 139-му отдельному мотострелковому батальону. Он поздравил командиров и личный состав подразделений с успешным выполнением боевых задач.

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      Алан Босиков
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