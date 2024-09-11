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13:12, 11 сентября 2024Россия

Белоусов проинспектировал группировку войск «Запад»

Министр обороны Белоусов проинспектировал группировку войск «Запад»

Кадр: Telegram-канал «Минобороны России»

Министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск «Запад». Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Глава Минобороны провел совещание на пункте управления группировки войск. Там он заслушал доклады командования об оперативной обстановке в зоне боевых действий, характере действий Вооруженных сил Украины, а также об обеспечении войск на СВО.

Доклад Белоусову представил командующий «Западом» Сергей Кузовлев, который отчитался о значительных потерях противника. Кроме того, министру обороны передали данные объективного контроля уничтожения военной техники и живой силы Украины.

В июне Белоусов проинспектировал центр управления Сухопутных войск. Министр также заслушал доклады об обстановке в зоне проведения специальной военной операции, ему доложили о координации работы российских миротворческих подразделений и комендантской службы, в том числе в новых регионах России.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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