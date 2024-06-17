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09:56, 17 июня 2024Россия

Белоусов проинспектировал центр управления Сухопутных войск

Министр обороны Белоусов проинспектировал центр управления Сухопутных войск

Фото: пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Министр обороны Андрей Белоусов проинспектировал центр управления Сухопутных войск, где заслушал доклады об обстановке в зоне проведения специальной военной операции и характере действий Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

Министру обороны также доложили о координации работы российских миротворческих подразделений и комендантской службы, в том числе в новых регионах России. Также Белоусову доложили о порядке взаимодействия с региональными органами власти по оказанию помощи в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

«Главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков доложил министру обороны России о выполняемых задачах, в том числе по вопросам подготовки офицерских кадров, а также взаимодействия с предприятиями оборонно-промышленного комплекса», — отчитались в военном ведомстве. Салюков уточнил, что взаимодействие с предприятиями ОПК необходимо для поставки требуемого объема современных образцов вооружения и военной техники в войска.

Ранее Белоусов обратился к российским военнослужащим. Он направил телеграммы с поздравлениями 218-му танковому полку и 394-му мотострелковому полку, принимавшим участие во взятии Старомайорского в Донецкой народной республике.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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