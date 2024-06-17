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06:12, 17 июня 2024Россия

Белоусов обратился к российским военнослужащим

Министр обороны России Белоусов поздравил военных с взятием Старомайорского

Министр обороны России Андрей Белоусов направил телеграммы с поздравлениями 218-му танковому полку и 394-му мотострелковому полку, принимавшим участие во взятии Старомайорского в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В сообщении отмечается, что в ходе проведения специальной военной операции (СВО) 394-й мотострелковый полк успешно выполняет боевые задачи на самых сложных направлениях. Военнослужащие полка, показывая пример стойкости и упорства в боях, взяли под контроль Старомайорское. Личный состав 218-го танкового полка всегда демонстрирует беспримерное мужество и героизм, подчеркнули в Минобороны.

В своем обращении Белоусов поблагодарил военнослужащих за успешное выполнение боевых задач, верность Отечеству, воинскому долгу и присяге.

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      Марина Совина
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