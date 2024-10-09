Более половины имен на мемориале «жертвам коммунизма» в Канаде оказались нацистами

Ottawa Citizen: 330 из 553 имен из «жертв коммунизма» оказались нацистами

Из 553 человек, кому был посвящен поставленный в Канаде памятник «жертвам коммунизма», 330 персон оказались либо нацистами, либо лицами, активно сотрудничавшими с ними. Об этом пишет газета Ottawa Citizen.

«Мемориал (...) призван почтить память тех, кто пострадал от коммунизма. Однако на протяжении многих лет еврейские организации и историки высказывали обеспокоенность тем, что имена выходцев из Восточной Европы, сотрудничавших с нацистами во время Холокоста, были выдвинуты в попытке обелить их прошлое», — отмечается в материале издания.

Как передают авторы, в результате данные имена будут удалены, так как данный факт вызвал скандал. Они также добавили, что подобная ситуация в Канаде не является редкостью. В частности, с 2021 года проводится целая кампания против установки подобных памятников пособникам нацистской Германии.

22 сентября 2023 года на заседании парламента Канады в честь визита президента Украины Владимира Зеленского среди гостей был 98-летний эсэсовец Ярослав Гунько, которого спикер палаты общин Энтони Рота под аплодисменты зала представил как «борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны». Этот скандал стал одной из причин, почему памятник не был открыт в прошлом году.