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22:13, 9 октября 2024Экономика

Путин раскритиковал закупку продукции из древесины за границей

Путин раскритиковал экспорт древесины и закупку из-за границы продукции из нее
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Распространенная ранее в России практика экспорта древесины в виде сырья и импорта продукции из нее является ненормальной, заявил президент РФ Владимир Путин. Об этом пишет ТАСС.

Открывая по видеосвязи целлюлозно-картонный комбинат в Иркутской области, он напомнил, что Россия обладает огромными лесными богатствами. «Лесосека-то огромная, а продукцию из древесины — самую разную, и бумагу высококачественную <…> — многое из этого мы закупаем за границей», — отметил глава государства.

Он назвал ситуацию ненормальной. «Это просто странно! Кругляк гоним за рубеж, а оттуда закупаем продукцию», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что США и Канада стали покупать больше российской фанеры. За шесть месяцев 2024 года Соединенные Штаты увеличили импорт этого стройматериала на 10 процентов в годовом выражении, до 83,8 тысячи кубических метров.

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      Марина Совина
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