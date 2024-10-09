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16:08, 9 октября 2024Экономика

Дэвид и Виктория Бекхэм собрались потратиться на «плавучий» особняк

Дэвид и Виктория Бэкхэм планируют купить особняк в Майами-Бич за $80 миллионов

Фото: Nathan Ray Seebeck / Reuters

Дэвид и Виктория Бекхэм собрались потратиться на новый особняк в американском городе Майами-Бич штата Флорида. О планах знаменитой пары приобрести жилье пишет Mansion Global.

Двухэтажный дом площадью 1,32 тысячи квадратных метров находится в районе Норт-Бэй-роуд. Внутри есть девять спален — из трех из них открывается вид на залив Бискейн. Из большинства других комнат видны окружающие здание пруды — за счет них создается впечатление плавучего дома, который полностью находится на воде.

В особняке также имеются тренажерный зал, SPA-зона, кухня шеф-повара, кинотеатр и терраса на крыше. На участке располагаются искусственный водопад и панорамный бассейн с выходом к заливу. Стоимость такой недвижимости — 80 миллионов долларов (более 7,77 миллиарда рублей). Сделка пока не совершена, но есть вероятность, что она состоится, отмечают в издании.

Ранее на продажу выставили бывший дом футболиста Криштиану Роналду. Речь идет об особняке в графстве Чешир, расположенном среди холмистых полей и лесов. Изначально спортсмен попросил за него 5,5 миллиона фунтов стерлингов, однако найти покупателя за такую сумму не удалось, и цену пришлось снизить до 5 миллионов фунтов (около 633,3 миллиона рублей).

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      Нина Ташевская
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