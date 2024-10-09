Джиллиан Андерсон призналась в главной зависимости

Актриса Джиллиан Андерсон рассказала, что борется с зависимостью от сахара

Актриса Джиллиан Андерсон рассказала о зависимости от сахара и борьбе с ней. Об этом звезда «Секретных материалов» сообщила в подкасте Table Manners.

По словам Джиллиан, раньше она выпивала по несколько банок колы в день, а в какой-то момент сидела на необычной диете.

«Я обожала пудинги, но недавно отказалась от сахара и глютена. А раньше могла выпить пять банок колы в день. В 90-х я пробовала микробиотическую диету, это смесь бобов, грибов, зерновых. Некоторые клянутся, что очень полезно», — поделилась Андерсон.

Ранее стало известно, что звезде культового сериала пришлось объясниться за поцелуй с Дэвидом Духовны.