Звезда «Секретных материалов» объяснилась за скандальный поцелуй с Дэвидом Духовны

Андерсон заявила, что поцеловала Духовны на премии «Эмми» из-за их близости

Звезда сериала «Секретные материалы» актриса Джиллиан Андерсон объяснилась по поводу скандального поцелуя с партнером по шоу Дэвидом Духовны на премии «Эмми». Она впервые высказалась о произошедшем в своем Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

В 1997 году звезды популярного сериала вместе появились на вручении кинопремии. После того как их объявили победителями, Андерсон поцеловала Духовны, а не своего тогдашнего возлюбленного, актера Родни Роуленда.

«Я не знаю, почему я поцеловала его первой. Думаю, потому что мы были практически женаты, исходя из того, что проводили на съемочной площадке больше времени друг с другом, чем с нашими близкими», — пояснила актриса.

Первые эпизоды «Секретных материалов» вышли в 1993 году. Духовны и Андерсон исполнили роли агентов отдела паранормальных явлений ФБР. Сериал получил множество престижных телевизионных наград, в том числе более 20 премий «Эмми» и «Золотой глобус». По мотивам шоу в 1998 и 2008 годах были сняты два полнометражных фильма, а также спин-офф «Одинокие стрелки».

Ранее создатель сериала Крис Картер намекнул на перезапуск проекта с другим актерским составом.