Создатель «Секретных материалов» намекнул на перезапуск проекта

Создатель «Секретных материалов» Крис Картер намекнул на перезапуск проекта

Создатель сериала «Секретные материалы» Крис Картер намекнул на перезапуск проекта с другим актерским составом. Об этом сообщает Bloody Disgusting.

Картер отметил, что автором нового проекта может стать Райан Куглер. «Я только что разговаривал с молодым человеком Райаном Куглером, который собирается снять "Секретные материалы" с новым актерским составом. Так что у него есть своя работа», — поделился автор сериала.

Первые эпизоды оригинального сериала вышли в 1993 году. Главные роли в нем исполняют Дэвид Духовны и Джиллиан Андерсон. Они играют агентов отдела паранормальных явлений ФБР. Сериал получил множество престижных телевизионных наград, в том числе более 20 премий «Эмми» и «Золотой глобус». По мотивам шоу в 1998 и 2008 годах были сняты два полнометражных фильма, а также спин-офф «Одинокие стрелки». В 2016-м Крис Картер признался, что написал сценарий для третьей полнометражной ленты.