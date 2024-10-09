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07:55, 9 октября 2024Экономика

Экономика США при Байдене опустилась до минимума в современной истории

Доля США в мировой экономике опустилась до минимума в современной истории
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Tierney L. Cross — Pool via CNP / Keystone Press Agency / Global Look Press

Доля США в мировой экономике по паритету покупательной способности при президенте Джо Байдене впервые опустилась ниже 15 процентов, а по итогам его правления составит минимальные за современную историю 14,76 процента. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно подсчетам агентства, проведенным на основании данных Всемирного банка и Международного валютного фонда, показатель достиг максимума в 21,01 процента в 1999 году, после чего удельный вес американской экономики в мировом ВВП начал сокращаться. В последний раз он вырос во время второго срока Барака Обамы, составив 16,26 процента, но продолжил снижаться уже при нем.

Тенденция сохранилась и при Дональде Трампе, и при сменившем его Байдене. По итогам 2023 года доля США в мировой экономике впервые опустилась до 14,82 процента, пишут журналисты.

При этом с 1990 года Китай нарастил представленность в глобальном ВВП на 15 процентных пунктов (п.п.), до 18,76 процента, а максимальные потери наряду с американской экономикой понесла японская, доля которой сократилась на 4,33 п.п.

Ранее Трамп пообещал, что в случае нового избрания главой государства снизит цены на электричество вдвое за счет того, что в США будут «бурить и еще раз бурить в поисках нефти».

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      Дмитрий Воронин
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