Экс-генсек НАТО рассказал о самых сложных переговорах по Украине

Столтенберг: самые сложные переговоры по Украине были о поставках оружия

Переговоры о поставках оружия Киеву и их наращивание до 2022 года были самыми сложными переговорами по Украине. Об этом заявил бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Стлтенберг в интервью Politico.

«Я упорно трудился, пытаясь убедить союзников по НАТО делать больше, предоставлять больше военной поддержки (...) Некоторые союзники это делали, но это было относительно ограниченно, и это было очень трудно в течение многих лет», — рассказал бывший генсек Североатлантического альянса.

В частности, в качестве примера Столтенберг привел историю с вопросом поставок переносного противотанкового комплекса американского производства Javelin. По его словам, идея начать их поставку ВСУ долгое время считалась провокационной и вызывала многочисленные дискуссии внутри НАТО.

Ранее стало известно, что Столтенберг станет новым главой Мюнхенской конференции по безопасности. Уточняется, что Столтенберг сменит на посту нынешнего главу форума немца Кристофа Хойсгена после 61-й конференции в феврале 2025 года.