Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:53, 9 октября 2024Мир

Экс-генсек НАТО рассказал о самых сложных переговорах по Украине

Столтенберг: самые сложные переговоры по Украине были о поставках оружия

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Переговоры о поставках оружия Киеву и их наращивание до 2022 года были самыми сложными переговорами по Украине. Об этом заявил бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Стлтенберг в интервью Politico.

«Я упорно трудился, пытаясь убедить союзников по НАТО делать больше, предоставлять больше военной поддержки (...) Некоторые союзники это делали, но это было относительно ограниченно, и это было очень трудно в течение многих лет», — рассказал бывший генсек Североатлантического альянса.

В частности, в качестве примера Столтенберг привел историю с вопросом поставок переносного противотанкового комплекса американского производства Javelin. По его словам, идея начать их поставку ВСУ долгое время считалась провокационной и вызывала многочисленные дискуссии внутри НАТО.

Ранее стало известно, что Столтенберг станет новым главой Мюнхенской конференции по безопасности. Уточняется, что Столтенберг сменит на посту нынешнего главу форума немца Кристофа Хойсгена после 61-й конференции в феврале 2025 года.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Устьянцева
      Обсудить
      Последние новости

      Вучич впервые не поздравил Путина с днем рождения. Что изменилось в отношениях Сербии и России?

      Россиянин сорвал джекпот и стал мультимиллионером

      Звезду OnlyFans обвинили в неуплате налогов на 160 миллионов рублей

      Украина конфисковала сухогруз под флагом Камеруна

      Стало известно о проверке Пашаева на причастность к другим эпизодам мошенничества

      Турист заселился в отель и описал его фразой «трубы свисали со стен, было грязно»

      Россиянам назвали подходящее время для перехода на зимнюю резину

      По факту инцидента с учителем и пятиклассницей на Ставрополье возбудили дело

      Виктория Боня снялась в купальнике после похода в горы

      Французский Rafale получит ведомые дроны

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше