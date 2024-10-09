Еще двое россиян решили взойти на гору и не выжили

Российские альпинисты решили взойти на гору в Грузии и не выжили

Еще двое российских альпинистов решили взойти на гору Казбек в Грузии и не выжили. Об этом РБК сообщила сестра одного из россиян.

Александр П. и Антон С. вышли на маршрут 27 сентября, тогда же с ними пропала связь. Мужчины поднимались на вершину со стороны России. Они планировали завершить восхождение 2 октября и после этого связаться с родственниками.

Родные альпинистов забили требогу 5 октября. Они обратились в МЧС, а также пытались узнать о судьбе мужчин через знакомых гидов. Позже с семьями россиян связались грузинские правоохранители из поселка Степанцминда и сообщили о трагедии.

Полицейские попросили родственников мужчин приехать в республику на опознание. В ведомстве также пояснили, что при себе у альпинистов не было паспортов.

Отмечается, что российских альпинистов вечером 4 октября обнаружил грузинский гид на высоте 4,8 километра. На следующий день к этому месту на вертолете отправились спасатели.

«Вероятно, они поднялись, но что-то случилось на обратном пути, и они уже не смогли спуститься», — предположила сестра альпиниста. Она добавила, что результатов экспертизы еще нет, следствие продолжается.

Ранее стало известно, что пятеро россиян решили подняться на гору-людоед Дхаулагири в Гималаях и не выжили. Альпинисты отправились на восхождение в одной связке — один из них сорвался с высоты более 8000 метров и утянул остальных за собой.