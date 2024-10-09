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10:59, 9 октября 2024Культура

Налоговая заблокировала счета компании Харатьяна и Сукачева

Shot: ФНС заблокировала счета компании Дмитрия Харатьяна и Гарика Сукачева

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счета компании российского актера Дмитрия Харатьяна и рок-музыканта Гарика Сукачева. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

В 2019 году артисты основали ООО «Диафильм» совместно с финансовым директором Анастасией Жидковой. Актер и музыкант владеют 40 процентами компании каждый, их соучредительница — 20 процентами.

По данным источника, в 2022 году бизнес понес 461 тысячу рублей убытка, также компания не предоставила отчетных документов. Из-за отсутствия налоговой декларации ФНС приняла решение о блокировке счетов «Диафильма».

Ранее сообщалось, что ФНС заблокировала счета компании певицы Аниты Цой.

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      Варвара Кошечкина
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