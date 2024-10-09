Налоговая заблокировала счета компании Харатьяна и Сукачева

Shot: ФНС заблокировала счета компании Дмитрия Харатьяна и Гарика Сукачева

Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счета компании российского актера Дмитрия Харатьяна и рок-музыканта Гарика Сукачева. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

В 2019 году артисты основали ООО «Диафильм» совместно с финансовым директором Анастасией Жидковой. Актер и музыкант владеют 40 процентами компании каждый, их соучредительница — 20 процентами.

По данным источника, в 2022 году бизнес понес 461 тысячу рублей убытка, также компания не предоставила отчетных документов. Из-за отсутствия налоговой декларации ФНС приняла решение о блокировке счетов «Диафильма».

Ранее сообщалось, что ФНС заблокировала счета компании певицы Аниты Цой.