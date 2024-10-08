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13:55, 8 октября 2024Культура

Налоговая заблокировала счета компании Аниты Цой

Shot: ФНС заблокировала счета компании по производству консервов Аниты Цой

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счета компании певицы Аниты Цой. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Соответствующее решение было принято из-за того, что исполнительница вовремя не предоставила налоговую декларацию, уточняет источник. Артистка учредила ООО «Фудстар» в апреле. Компания производит консервированные продукты, созданные по авторским рецептам Цой.

Ранее Цой начала продавать консервы. Бренд артистки представил 15 позиций, среди которых кимчи по-корейски, маринованные огурцы, помидоры и перцы, кабачковая икра, соте, хренодер, компоты и варенье.

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      Варвара Кошечкина
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