Футбольный фанат сломал 20-летней туристке челюсть на улице в Австралии

ABC: 20-летней британской туристке сломали челюсть на улице в Австралии

Футбольный фанат ударил кулаком британскую туристку на улице в Австралии и сломал ей челюсть. Подробностями истории поделилось издание Australian Broadcasting Corporation (ABC).

20-летняя девушка по имени Поппи рассказала полиции, что они с подругой вышли из паба в пригороде Мельбурна Ричмонде и прошли немного по улице, а потом встретили группу из четырех мужчин. Согласно записям с камер видеонаблюдения, на некоторых из них были шарфы с эмблемой австралийского футбольного клуба AFL Geelong. Один из мужчин на видео ударяет девушку в лицо, после чего она падает на землю.

«Мне наложили швы от левой стороны щеки до подбородка, — призналась Поппи. — Мне пришлось удалить зуб мудрости, потому что он был раздроблен».

Туристка добавила, что теперь у нее три пластины в челюсти, ей пришлось отложить поездку на восточное побережье Австралии и она больше не чувствует себя в безопасности, выходя из дома в Мельбурне.

«Я приехала сюда на свой день рождения. Мне приходится придерживаться диеты из пюре уже шесть недель, поэтому я даже не могла съесть праздничный торт», — пожаловалась пострадавшая.

В начале июля канадский турист подвергся нападению в центре Дублина и не выжил. Иностранец получил удар ногой в лицо с разбега.

