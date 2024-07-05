В Европе турист получил удар ногой по лицу с разбега и не выжил

The Irish Times: турист из Монреаля скончался после нападения в Дублине

Канадский турист подвергся нападению в центре Дублина, Ирландия, и не выжил. Об этом сообщает издание The Irish Times.

Инцидент произошел в европейском городе рано утром 23 июня. 41-летний Нено Долмаджян из Монреаля подошел к группе мужчин и завязал разговор. По неназванным причинам беседа переросла в конфликт, в ходе которого иностранец получил удар ногой в лицо с разбега.

После этого мужчина попал в больницу. Врачи десять дней боролись за его жизнь, но спасти туриста не удалось.

Уточняется, что по делу о нападении на Долмаджяна задержали четырех человек, двум мужчинам уже предъявили обвинения. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что на Бали британская туристка пошла на пляж с подругой и была обворована. Преступник подбежал к девушке сзади, ударил ее по голове и выхватил у нее дорогую камеру.