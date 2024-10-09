Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум показала первые детали костюма на Хеллоуин. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

51-летняя манекенщица поделилась снимком, на котором запечатлена в песочной облегающей футболке, оформленной коричневой молнией посередине, и с высоким растрепанным пучком на голове. Кроме того, в нижних углах фото присутствуют фигуры коричневого цвета.

В описании к посту знаменитость заявила, что на снимке есть подсказка, указывающая на ее наряд для Хеллоуина. «Здесь есть подсказка, но я просто не могу ее развидеть», — подписала она пост, отметив известного дизайнера спецэффектов Майка Марино.

В прошлом году Хайди Клум выбрала образ коричневого червя, а ее муж, гитарист немецкой группы Tokio Hotel Том Каулитц, решил нарядиться в рыбака