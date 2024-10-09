«Хезболла» в ответ атаковала Израиль десятками ракет

«Хезболла» в ответ атаковала военные базы Израиля на Голанах и в Нижней Галилее

Ливанское шиитское движение «Хезболла» атаковало десятками ракет и реактивных снарядов военные базы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на Голанских высотах и в Нижней Галилее. Об этом сообщает ТАСС.

«Эти ракетные удары были сделаны в ответ на продолжающиеся варварские израильские бомбардировки ливанских городов, которые уничтожают мирное население», — отмечается в заявлении движения.

Атаки военных баз были совершенны в кибуцах Рош-Пина и Хацор-ха-Глилит в окрестностях города Цфат. Также выпущенные с юга Ливана ракеты попали по штабу Северного военного округа и полевому лагерю в мошаве Амнун к северу от Тверии. На юге Голан были нанесены ракетные удары по казарме израильских войск в Рааме.

Ранее в ЦАХАЛ сообщили, что «Хезболла» выпустила по территории Израиля около 135 снарядов.