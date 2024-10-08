ЦАХАЛ заявил о запуске «Хезболлой» более 100 снарядов в сторону Израиля

ЦАХАЛ: «Хезболла» выпустила по территории Израиля около 135 снарядов

Шиитское движение «Хезболла» выпустило по территории Израиля около 135 снарядов. О запуске сообщается в заявлении Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram.

«ЦАХАЛ продолжит действовать против угрозы, исходящей от террористической организации "Хезболла", в защиту государства Израиль и его народа», — отметили в израильской армии.

Ранее ЦАХАЛ заявил о ликвидации одного из командующих штабом «Хезболлы» в Бейруте. Сухаил Хуссейн Хуссейни был уничтожен в результате высокоточного удара Военно-воздушных сил. Хуссейни отвечал за логистику и поставки оружия из Ирана, а также за распределение вооружения среди подразделений движения, утверждают израильские военные.