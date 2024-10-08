Израиль сообщил о ликвидации начальника штаба «Хезболлы» в Бейруте

Армия обороны Израиля заявила о ликвидации начальника штаба «Хезболлы» в Бейруте

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации одного из командующих штабом ливанского шиитского движения «Хезболла» в Бейруте, следует из сообщения ЦАХАЛ в Telegram-канале.

Согласно информации Израиля, командир штаба «Хезболлы» Сухаил Хуссейн Хуссейни был уничтожен в результате высокоточного удара Военно-воздушных сил. Хуссейни отвечал за логистику и поставки оружия из Ирана, а также за распределение вооружения среди подразделений движения, утверждают израильские военные.

Ранее ЦАХАЛ поразила объекты, принадлежащие штаб-квартире разведслужбы движения «Хезболла» в Бейруте. Также отмечается, что ВВС Израиля нанесли удары по объектам «Хезболлы» на юге Ливана и в области Бекаа, в том числе по местам хранения оружия, инфраструктурным объектам и пусковой установке.

До этого Армия обороны Израиля нанесла удары по зданиям школы и мечети в городе Дейр-эль-Балах в секторе Газа. Согласно информации ЦАХАЛ, в этих зданиях были расположены командные центры палестинского движения ХАМАС.