Израиль заявил об ударах по школе и мечети в секторе Газа

ЦАХАЛ заявил об ударах по школе и мечети в Газе, где были командные центры ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по зданиям школы и мечети в городе Дейр-эль-Балах в секторе Газа. Об этом говорится в Telegram-канале ЦАХАЛ.

По данным армии, в этих зданиях были расположены командные центры палестинского движения ХАМАС.

Ранее генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш накануне годовщины вторжения ХАМАС в Израиль призвал участников конфликта и мировое сообщество «прекратить страдания» на Ближнем Востоке.

5 октября ЦАХАЛ атаковал штаб «Хезболлы» в мечети на юге Ливана. Жителям региона перед атакой разослали уведомления о необходимости соблюдать осторожность.

Накануне министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что у страны есть «сюрпризы» для «Хезболлы». При этом он отметил, что движение уже получает серьезные удары один за другим.