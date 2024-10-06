Израиль заявил об ударах по школе и мечети в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по зданиям школы и мечети в городе Дейр-эль-Балах в секторе Газа. Об этом говорится в Telegram-канале ЦАХАЛ.
По данным армии, в этих зданиях были расположены командные центры палестинского движения ХАМАС.
Ранее генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш накануне годовщины вторжения ХАМАС в Израиль призвал участников конфликта и мировое сообщество «прекратить страдания» на Ближнем Востоке.
5 октября ЦАХАЛ атаковал штаб «Хезболлы» в мечети на юге Ливана. Жителям региона перед атакой разослали уведомления о необходимости соблюдать осторожность.
Накануне министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что у страны есть «сюрпризы» для «Хезболлы». При этом он отметил, что движение уже получает серьезные удары один за другим.