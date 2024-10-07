Армия Израиля сообщила о поражении объектов штаба разведки «Хезболлы»

ЦАХАЛ сообщила о поражении объектов штаба разведки движения «Хезболла» в Бейруте

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) поразила объекты, принадлежащие штаб-квартире разведслужбы ливанского шиитского движения «Хезболла» в Бейруте. Об этом ЦАХАЛ сообщила в Telegram-канале.

Также отмечается, что Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля нанесли удары по объектам «Хезболлы» на юге страны и в области Бекаа, в том числе по местам хранения оружия, инфраструктурным объектам и пусковой установке.

По данным Армии обороны Израиля, за прошедший день израильские ВВС нанесли удары по более чем 70 объектам движения на юге Ливана.

Ранее ЦАХАЛ нанесла удары по зданиям школы и мечети в городе Дейр-эль-Балах в секторе Газа. Согласно информации армии, в этих зданиях были расположены командные центры палестинского движения ХАМАС.