Иранские депутаты запросили разрешение на создание ядерного оружия из-за угроз Израиля

ISNA: 39 депутатов Ирана запросили разрешение на создание ядерного оружия

Группа из 39 иранских депутатов запросила у Высшего совета национальной безопасности страны разрешение на пересмотр оборонной доктрины Исламской Республики и создание ядерного оружия из-за угрозы атаки Израиля. Об этом сообщает ISNA.

Член комиссии по культуре Исламского совета Ходжатуль-Ислам Хасан Али Ахлик Амири подчеркнул необходимость усиления оборонного сдерживания Ирана и заявил, что сегодня ни одна международная организация не может контролировать сионистский режим, что требует пересмотра иранской оборонной доктрины.