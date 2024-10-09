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13:14, 9 октября 2024Мир

Иранские депутаты запросили разрешение на создание ядерного оружия из-за угроз Израиля

ISNA: 39 депутатов Ирана запросили разрешение на создание ядерного оружия

Фото: Raheb Homavandi / Reuters

Группа из 39 иранских депутатов запросила у Высшего совета национальной безопасности страны разрешение на пересмотр оборонной доктрины Исламской Республики и создание ядерного оружия из-за угрозы атаки Израиля. Об этом сообщает ISNA.

Член комиссии по культуре Исламского совета Ходжатуль-Ислам Хасан Али Ахлик Амири подчеркнул необходимость усиления оборонного сдерживания Ирана и заявил, что сегодня ни одна международная организация не может контролировать сионистский режим, что требует пересмотра иранской оборонной доктрины.

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      Виктория Кондратьева
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