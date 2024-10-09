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15:27, 9 октября 2024Россия

Кадыров показал кадры боевой работы «Ахмата» в Курской области

Кадыров опубликовал видео с боевой работой «Ахмата» в Курской области

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал кадры боевой работы спецназа «Ахмат-Чечня» в Курской области. Соответствующий ролик политик опубликовал в своем Telegram-канале.

«Полным ходом идут войсковые мероприятия по выявлению и уничтожению боевиков укронато в Глушковском районе. Противник, который рискнул пересечь нашу границу с недобрыми намерениями, теперь дорого за это платит», — написал глава республики.

На кадрах видны российские бойцы, которые ведут огонь по противнику. Один из них стреляет из гранатомета. Затем видео переключается на другую камеру, которая показывает происходящее сверху.

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Кадыров также поблагодарил военных за службу и выразил уверенность в победе России.

Украинские войска вторглись в Курскую область утром 6 августа, в приграничном регионе до сих пор идут бои. В этом субъекте, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. Вечером 10 сентября стало известно, что российские войска начали масштабное контрнаступление в приграничье.

9 октября стало известно, что российские войска освободили два населенных пункта в регионе. По данным Минобороны, Россия вернула контроль над деревней Новая Сорочина и хутором Покровский.

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      Никита Абрамов
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