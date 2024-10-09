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16:05, 9 октября 2024Бывший СССР

Лукашенко назвал Союзное государство образцом выстраивания отношений

Лукашенко: Союзное государство является образцом выстраивания отношений

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Союзное государство может быть образцом выстраивания равноправных отношений между двумя государствами. Его слова передает БелТА.

«Мы не потеряли наше общее Отечество, на котором волею судеб существуют два государства, которые действительно могут быть образцом для выстраивания отношений для любых государств», — рассказал белорусский лидер.

Он добавил, что альтернативы уникальному интеграционному объединению России и Белоруссии нет в условиях обостренной международной обстановки.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что товарооборот РФ и Белоруссии достиг 46,5 миллиарда долларов и имеет «значительную динамику». На встрече со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко он напомнил, что со времен СССР республику называли сборочным цехом Советского Союза.

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      Валентин Карант
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